Jul 23, 2025 10:02 PMClock
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محافظ السويداء: الهدوء يسود حالياً في المحافظة وقوى الأمن الداخلي تحافظ على حواجز فض النزاع واليوم بدأنا بإدخال القافلة الثانية من المساعدات

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