May 3, 2025 1:20 PMClock
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محافظ السويداء: الاتفاق الأخير مبادرة من أهالي المحافظة ومشايخ العقل لتنظيم الأمن

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