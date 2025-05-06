May 6, 2025 5:22 PMClock
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محافظ الجنوب تفقد سير عملية الترشيح للانتخابات في صيدا وقضائها

جال محافظ الجنوب منصور ضو قبل ظهر اليوم في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في سرايا صيدا، متفقدا حسن سير عملية تقديم طلبات المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية على مستوى مدينة صيدا وقرى قضائها، والتي دخلت أسبوعها الثاني، وذلك في اطار متابعته اليومية لمجرياتها على النحو المطلوب، خاصة بعدما شهد باب الترشح منذ الصباح حركة إقبال كثيفة، غص جرائها رواق القاعة  بالمرشحين بلدياً واختيارياً ، الامر الذي رفع معدلات طلبات التسجيل في كلا الفئتين ،  فعلى الصعيد  البلدي ارتفع رقم المرشحين إلى 309  بينهم 19 مرشحاً  لمدينة صيدا  ، اما المخاتير فقد بلغ عدد طلباتهم 211 مرشحاً بينها 56 مرشحاً لمدينة صيدا.

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