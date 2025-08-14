10:40 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

محافظة القدس: هناك مشاريع استيطانية جديدة تهدد بتهجير الخان الأحمر والتجمعات البدوية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o