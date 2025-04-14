Apr 14, 2025 1:29 PMClock
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محافظة القدس: ندين قيود وإغلاقات الاحتلال الرامية إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين ونحذر من محاولاته لفرض تقسيم زماني ومكاني بالمسجد

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