المركزية - زار وفد من مجموعة العمل من أجل لبنان (ATFL) برئاسة السيّد إدوارد م. غابريال، جامعة سيّدة اللويزة في فرعها الرئيسيّ – زوق مصبح، حيث استقبلهم رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري إلى جانب نوّابه، العمداء، والمدراء.

الوفد الذي ضمّ العديد من الشخصيّات اللبنانيّة التي تتألّف منها الطاقة الإغترابيّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة أعربوا عن تقديرهم وتشجيعهم والأكثر إعجابهم بما وصلت إليه الNDU على صعيد المستوى التعليميّ، وبالأخصّ حيازتها على الإعتماد المؤسّسي العالمي NECHE، قاموا بجولة على أقسامها، حيث عقدوا لقاءً حوارياً موسّعاً.

رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري، شكر الوفد على هذه الزيارة القيّمة والتي كان قد سبقها لقاءات ثنائية في واشنطن مشدّداً على الرسالة المشتركة من أجل الحفاظ على لبنان الذي يحتاجنا جميعاً، والعامل الرئيسيّ المشترك هو أن المؤسّستان لبنانيّتان مئة في المئة، مع الإلتزام بالمعايير الدوليّة، وهذه الشراكة تتجلّى من خلال التكاتف من أجل دعم الرسالة النبيلة ألا وهي بناء الإنسان.

مضيفاً أنه بينما تمثّل الATFL قوّة واندفاع الجالية اللبنانيّة التي تعمل بلا كلل من الخارج من أجل لبنان، فإن الNDU متجذّرة في لبنان وتشكّل جسراً يربط بين الوطن وأبنائه المنشرين في العالم.

بدوره عبّر السيّد إدوارد م. غابريال رئيس ATFL عن اطمئنانه بأن الرسالة التعليميّة بخير، طالما أنّ مؤسّسات التعليم العالي تقف في الصفوف الأماميّة من أجل الدفاع عن أبناء الوطن لبنان، محصّنةً شبابه، ضمانة مستقبله، مؤمّنة لهم الإطار التعليميّ الأرقى.

غابريال أشاد بما تقوم به الNDU من تجليّات، وإنجازات، رافعة إسم لبنان محلياً وعالمياً من خلال خرّيجيها، الذين تبوّأوا أعلى المراكز في أميركا والعالم.

والتشبيك، المرتكز على الثقة المشتركة، يتجلّى بأبهى صوره من خلال مجموعة أصدقاء جامعة سيّدة اللويزة American Friends of NDU – (AFNDU) التي يترّأسها السيّد ميشال شمّاس، الذي يرافق الوفد، حيث تمّ وضع العديد من الآفاق والتطلّعات الهادفة إلى دعم الجامعة.

ختاماً، زار الوفد المتحف الخاص بمركز دراسات الإنتشار اللبنانيّ Lebanese Emigrants Research Center (LERC) والذي يحتوي على مجموعة قيّمة من الأرشيف المضيء على تاريخيّة هذا الإنتشار.