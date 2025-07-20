Jul 20, 2025 1:22 PMClock
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مجمع الشفاء الطبي: نناشد كل من يستطيع التبرع بالدم التوجه فورا إلى بنك الدم بالمجمع للمساهمة في إنقاذ الجرحى

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