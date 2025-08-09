عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز" - الجبهة اللبنانية، اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وعرض الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصاديةـ وأصدروا بيانا رأوا فيه أن "هناك تقاعسًا لا بل إلتباسًا وتهرُبًا من المسؤولية الدستورية التي قام بها النظام السياسي اللبناني تجاه موضوع "السلاح غير الشرعي" بحيث مسؤولية حل هذه المعضلة تقع على الحكومة مجتمعة ومن المفترض أن تعقد الحكومة اجتماعات مكثفة يحضرها وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية لوضع خطة مفصّلة تشمل المناطق المستهدفة والتي يتواجد فيها السلاح والعناصر المُسلّحة بهدف ضبطها بالكامل، ويُترجم ذلك أمرًا يُعطى للقوات المُسلّحة اللبنانية للتطبيق".

وقال "كما يستند المجتمعون في هذا الإطار إلى المرسوم الإشتراعي الرقم 102 وتعديلاته بحيث يُحدّدْ في مضمونه ثلاث مهمّات للجيش وهي: دفاعية – أمنية – إنمائية. إنّ المجتمعين يعتبرون أن تكليف الجيش إجراء مسح للسلاح خلال فترة زمنية معينة ما هو إلاّ مضيعة للوقت وهروب من تنفيذ ما هو مطلوب من الحكومة بموجب طلب من المجتمعين العربي والدولي ، علمًا أنّ السلاح الغير شرعي معروفة أماكنه وبأيدي من. كفى مراوغة فالوقت والظرف لا يرحمان ولبنان لم يَعُد بإستطاعته تحمّل ممارسة سياسية متهوّرة، والمخرج في هذا الظرف بالذات يتطّلب تعديلاً حكوميًا طارئًا قبل فوات الأوان".

أضاف: "يتخوّف المجتمعون من عملية تمييع قانون للإنتخابات النيابية ويرفضون أي تملُّص في هذا الإطار سعيًا من السلطة الحاكمة لإعادة إنتاج نفس السلطة إذ سبق أن أعادوا نفس النغمة التي أفضتْ لهذا الأمر الواقع. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الإستحقاق الإنتخابي هو ذات أهمية كبيرة لضمان تمثيل الشعب اللبناني في السلطة التشريعية ، وللإنتخابات النيابية النزيهة شروط موضوعية تضمن نزاهتها وشفافيتها ، بما في ذلك القوانين واللوائح المنظمة لها ، وتلك الأمور تعزز الثقة وتحافظ على الاستقرار" .

وختم: "يُحذِّر المجتمعون من إستغلال بنود وثيقة الوفاق الوطني وإساءة قراءتها من البعض، وعلى جميع المسؤولين أن يعلموا أنّ هذه الوثيقة هي وليدة حرب دامية إنتهت بإجماع وطني ذات مُسلمّات سيادية لا تقبل أي تأويل".