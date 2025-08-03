عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز" اجتماعه الأسبوعي، ورأى المجتمعون أن "هناك تميعا متعمدا من السلطة الحاكمة في تطبيق الدستور وتهربْ مبرمج هدفه التملص من تطبيق ما تـم الإتفاق عليه أثناء مرحلة المفاوضات التي أنتجتْ إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة".

واعتبر أن "السيادة الوطنية بمعناها الشرعي هي القدرة المطلقة للدولة على ممارسة السلطة على أراضيها وعلى شعبها دون أي تدخل خارجي". ورفض "أي تملص من تطبيق القانون"، مطالبا السلطة السياسية "بالعمل الدبلوماسي على مستوى لبنان وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة لمعالجة انتهاك مبدأ سيادة الدولة اللبنانية من خلال تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية اللبنانية داعمة حزب الله".

ورأى أن "أي تملص من تطبيق القانون كعدم الإلتزام بالقوانين واللوائح الصادرة عن المجتمعين العربي والدولي سواء كان ذلك من خلال تجاهلها أو التحايل عليها ، وإيجاد طرق للتهرب من تطبيقها ، هذا السلوك يهدد سيادة القانون ويقوض أسسْ النظام والإستقرار في لبنان، وأي تلاعب في تطبيق مبدأ السيادة الوطنية الذي يستظل تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يحصر حماية الوطن بقواه الشرعية الرسمية دون أي شريك يؤدي إلى تجاوز هذا القانون وإهدار أهدافه بما يمسْ بسلامة الأحكام الدستورية ويهدر حقوق اللبنانيين السيادية، وبالتالي، عدم إحترام الدستور والسيادة المطلقة ينطوي على مخاطـر جسيمة على المسؤولين وبالتالي سيتعرضون للمساءلة القانونية بما في ذلك تهمة الخيانة العظمى وفقدان المصداقية، مما سيؤدي إلى زعزعة الأمن والإستقرار في البلاد". وطالب "السلطات الرسمية باتخاذ الموقف الجريء في الجلسة الحكومية المرتقبة وحصرها ببند واحد تسليم سلاح حزب الله فورا للدولة اللبنانية بإشراف عربي – دولي".

وكلف المجلس لجنة الدراسات في "المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية PEAC " إعداد دراسة تفصيلية هدفها مواكبة الإستحقاق الإنتخابي النيابي للعام 2026 ، "ضمن إطار تفعيل النظام الديمقراطي الفعال، نظام يمارس الشعب فيه السلطة بواسطة ممثلين شرعيين لا مجرد مسؤول دمية على ما هو عليه المجلس الحالي لأنه أثبت أنه مجلس نيابي مزيف للديمقراطية ، وبالتالي هو مجلس يمثل ساسة الأمر الواقع ومنتخب وفق آلية مالية تضليلية بلغت نسبتها حوالي 30% من الناخبين لا بل من المستفيدين، وهذا يعني أن هذا المجلس يمثل طبقة سياسية فاسدة ولا يمثل فعليا إرادة الشعب اللبناني الحر".