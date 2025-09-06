عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز _ الجبهة اللبنانية"، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدر المجتمعون بيانا استنكروا فيه "السلوكية المنتهجة من قبل "حزب الله""، معتبرين أنّ "منطق هذه الميليشيا لا يمكن أن يتعايش مع منطق الدولة ومنطق المساعي العربية والدولية لأنّ المطلوب دولة تقوم على القانون والدستور والمؤسسات ووحدة القرار".

ورأوا أنّ "سلاح حزب الله غير الشرعي لم يكُن لحماية الدولة وهو عمليًا سببًا في نهايتها، فكفى عبثًا في إستباحة الدولة، وكفى تطاولاً على رموز السلطة. والمطلوب قبضة حديدية من النظام السياسي وتنفيذ الخطة بالطرق الدستورية التي يكفلها القانون" .

وطالب المجتمعون الشيخ أحمد قبلان ب"وقف هذه الحملة العشوائية التي تطال المؤسسات الشرعية والتي تُعكِّـر صفو الأمن الوطني وصيغة العيش المشترك".

وعن مشروع قانون للإنتخابات، شدد المجتمعون على "ضرورة أن يكون ثابتًا وحازمًا لناحية حُسنْ التمثيل"، معتبرين انّ "دراسة قانون الإنتخابات المُعدّة تؤسس لنظام إنتخابي يسمح بتعزيز موقع الناخب في مواجهة التلاعب والتعليب والفبركة والمحادل وهيمنة أصحاب السلطة الصُوَريّة الدكتاتورية".