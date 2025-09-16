Sep 16, 2025 6:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مجلس الوزراء يوافق على استبدال البطاقة الممغنطة باعتماد نظام الـQRCode

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o