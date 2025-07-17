Jul 17, 2025 6:17 PMClock
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مجلس الوزراء يعين داني فاضل رئيسا الهيئة الناظمة للقنب الهندي والوزبر مكي بعد الجلسة: الهيئتان الناظمتان للطيران المدني والقنب الهندي عيّنتا من أفضل الشخصيات والكفاءات

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