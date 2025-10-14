3:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مجلس الوزراء السعودي: نتطلع إلى أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ في تعزيز جهود الاستقرار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o