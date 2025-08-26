آخر الأخبار
3:13 PM
مجلس الوزراء السعودي: على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن التدخل لإنهاء مجاعة غزة
المرصد السوري: قتيلان و6 جرحى من الجيش السوري جراء انفجار مجهول قرب...
2025-08-26 16:58:51
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نقدّر قرار الحكومة اللبنانية بنزع...
2025-08-26 16:54:13
ياسين جابر: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وال...
2025-08-26 16:44:32
يعقوبيان: الصحافة اللبنانية ركيزة حرية والسقوط أخلاقي قبل أن يكون دبلوماسيًا
أورتاغوس إلى إسرائيل بعد لبنان
المرصد السوري: قتيلان و6 جرحى من الجيش السوري جراء انفجار مجهول قرب الكسوة في ريف دمشق بالتزامن مع تحليق لطائرات إسرائيلية
رئاسة الجمهورية تأسف لتصريحات أحد ضيوفها وتشدد على احترامها للصحافيين
الدولة أمام خيار واحد...بدء ترجمة قرار الحكومة أو عقوبات الفصل السابع
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نقدّر قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله ما يمثّل فرصة للدولة لاستعادة سيادتها
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات في بوادي بعلبك
ياسين جابر: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان والتي فيها أضرار كبيرة وهناك أولويات من حيث إعادة إعمار الطرق في المناطق الأمامية لتوفير إمكان الوصول
واشنطن تشترط نزع السلاح اولاً ثم انسحاب اسرائيل
لبنان يلتزم اعلان وقف النار وبرّاك: التمديد لليونيفيل عاما
20 مليون دولار لاخلاء سبيل رياض سلامة والشرع يطمئن لبنان
الكتائب: لحصرية السلاح بيد الدولة ورفض استغلال الشارع
ملف التنقيب تحت رماد التهديدات الإسرائيلية.. و"توتال" غائبة عن السمع!
"قدماء القوى المسلحة اللبنانية": تحركات إبتداءً من 1 أيلول للمطالبة بالحقوق
دوليات
الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين
صحة
نقص العناصر الغذائية في جسمك.. 11 علامة لا يجب تجاهلها
في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي
العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحِلي الصفة داخل القطاع
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
5:09 PM
يعقوبيان: الصحافة اللبنانية ركيزة حرية والسقوط أخلاقي قبل أن يكون دبلوماسيًا
5:02 PM
أورتاغوس إلى إسرائيل بعد لبنان
4:58 PM
المرصد السوري: قتيلان و6 جرحى من الجيش السوري جراء انفجار مجهول قرب الكسوة في ريف دمشق بالتزامن مع تحليق لطائرات إسرائيلية
4:57 PM
رئاسة الجمهورية تأسف لتصريحات أحد ضيوفها وتشدد على احترامها للصحافيين
4:57 PM
الدولة أمام خيار واحد...بدء ترجمة قرار الحكومة أو عقوبات الفصل السابع
4:54 PM
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نقدّر قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله ما يمثّل فرصة للدولة لاستعادة سيادتها
4:50 PM
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات في بوادي بعلبك
4:44 PM
ياسين جابر: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان والتي فيها أضرار كبيرة وهناك أولويات من حيث إعادة إعمار الطرق في المناطق الأمامية لتوفير إمكان الوصول
4:44 PM
واشنطن تشترط نزع السلاح اولاً ثم انسحاب اسرائيل
4:38 PM
الكتائب: لحصرية السلاح بيد الدولة ورفض استغلال الشارع
