Aug 5, 2025 4:26 PMClock
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مجلس الوزراء أجّل البحث ببند السلاح إلى ختام الجلسة وهو يناقش حالياً البنود الأخرى ليعود في الختام للبحث في بند السلاح

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