Jun 30, 2025 1:48 PMClock
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مجلس النواب يقر ١٥٠٠ مليار لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة

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