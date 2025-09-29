Sep 29, 2025 12:02 PMClock
أبرز الأحداث
مجلس النواب يقر تعديل بعض فقرات قانون النقد والتسليف التي تسمح لمصرف لبنان بطباعة اوراق ال ٥٠٠ الف والمليون و ٥ مليون ليرة

