Apr 24, 2025 2:11 PMClock
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مجلس النواب يبدأ مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بتعديل قانون البلديات بما يخص مدينة بيروت

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