Apr 24, 2025 12:58 PMClock
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مجلس النواب يؤجل مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة اسبوعين بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام

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