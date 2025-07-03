Jul 3, 2025 10:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة الذي ينص على تخفيضات ضريبية ضخمة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o