Jul 31, 2025 7:23 PMClock
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مجلس النواب أقر قانون إصلاح المصارف بأغلبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة

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