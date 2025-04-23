المركزية- عقد مجلس المفتين في لبنان اجتماعه الدوري في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبحث في عدد من القضايا الإسلامية والوطنية العامة، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس المفتي الشيخ علي الغزاوي الآتي نصه:

"أبدى المجلس ارتياحه لعملية انتقال السلطة السياسية وبقيام الجيش اللبناني بمسؤوليته الوطنية في بسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة .

ودعا المجلس الى مزيد من العمل السياسي والديبلوماسي لحمل إسرائيل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701 بكافة مندرجاته وفي مقدمتها انسحاب القوات الصهيونية المحتلة من الأراضي اللبنانية كافة وإطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتداءات على أمن لبنان وسيادته .

وناشد المجلس المجتمع الدولي وبخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحمّل مسؤولياتها في دعم السلطة اللبنانية الشرعية لإكمال عملية تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية التي يحتلّها العدو الصهيوني وذلك بالتعاون مع القوات الدولية –اليونيفيل .

وأعرب المجلس عن حزنه الشديد لسقوط ضحايا من الجيش اللبناني أثناء عملية الانتشار في المناطق الجنوبية التي تحرّرت من الاحتلال الصهيوني، ودعا الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته ورضوانه.

وأكد المجلس دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة التي تملك وحدها شرعية امتلاك السلاح واستخدامه في الدفاع عن السيادة الوطنية .

ودعا مجلس المفتين الى أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بكل شفافية وحرية وديموقراطية وعداله، وهي فرصة يعبر من خلالها المواطن عن رأيه في اختيار من يمثله لتولي المسؤولية لخدمة الناس والإنماء والمحافظة على العيش الواحد في المجالس البلدية وتعزيز صلاحياتها، واي تعديل لمشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة بيروت ينبغي أن يتوافق عليه النواب الذين يمثلون إرادة الشعب الذي من المفترض أن يحتكم اليه في كل القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

واستنكر المجلس استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واتساع هذه الحرب العدوانية لتشمل مدن الضفة الغربية، وبصورة خاصة القدس الشريف. وأدان المجلس الانتهاكات الصهيونية المتكررة لحرمة المسجد الأقصى الذي بارك الله من حوله .

توقف المجلس بحزن أمام وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس الذي عمل بصدق وإخلاص على بناء جسور التآخي والتعاون مع المسلمين في العالم العربي وفي العالم. وأشاد بدوره البنّاء في وضع أسس وقواعد الأخوّة الإنسانية مع إمام الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيّب في أبو ظبي ".