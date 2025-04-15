Apr 15, 2025 2:39 PMClock
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مجلس القضاء الأعلى: المجلس أقر عددًا من البنود منها المعايير الموضوعية للتشكيلات القضائية وتعيين هيئات اتهامية في الادعاءات الجزائية ودراسة طلبات العفو الخاص المتعلقة بالإعدام

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