Apr 5, 2025 9:43 AMClock
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مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة لخفض الضرائب وأجندة ترامب الحدودية ويحيلها إلى مجلس النواب

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