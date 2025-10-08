صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة في لبنان خلفاً للسفيرة ليزا جونسون، على أن يصل إلى بيروت نهاية تشرين الأول الجاري ليباشر مهامه، وفق ما تبلغه لبنان رسمياً.

ويُعرف عيسى أيضاً باسم مايكل، وهو من مواليد بلدة بسوس في قضاء عاليه في جبل لبنان. وقد أمضى طفولته في بيروت قبل أن ينتقل إلى فرنسا، حيث درس الاقتصاد، ثم إلى نيويورك حيث أكمل دراساته العليا في إدارة المصارف.

عيسى، الذي لم يسبق له أن عمل في السياسة، بدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي، وتولى مناصب عليا في شركات مالية كبرى. كما عمل في تجارة العملات الأجنبية والأسواق المالية، ووفقاً لصفحته على موقع «لينكد إن»، شغل عام 2011 منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيوتن» للاستثمار. خاض غمار قطاع السيارات، وحصل على وكالات سيارات بورش وأودي وفولكسفاغن. وفي عام 2018 اختارته مجلة «فوربس الشرق الأوسط» ضمن قائمة أفضل 35 من قادة الأعمال اللبنانيين الملهمين في البلاد.

كما صادق مجلس الشيوخ على تعيين بيل بزي، وهو لبناني الأصل من بلدة بنت جبيل، سفيراً للولايات المتحدة في تونس بعد تصويت حاسم.