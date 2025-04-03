Apr 3, 2025 10:51 PMClock
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مجلس الشيوخ الأميركي يصوت بأغلبية 82 مقابل 15 ضد مشروع قرار لرفض بعض المبيعات العسكرية لإسرائيل

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