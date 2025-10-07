Oct 7, 2025 5:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون قدمه الجمهوريون لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق بعد رفض مشروع قانون آخر للديموقراطيين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o