أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، دعمها لكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في لبنان.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي على المواقف الثابتة والراسخة لدول مجلس التعاون تجاه لبنان، ودعمها لكل ما من شأنه أن يعزز أمنها واستقرارها، ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة للشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال استقبال البديوي في مقر الأمانة بالرياض سفير لبنان لدى السعودية فوزي كباره، لمناسبة انتهاء مهام عمله.

واستعرض البديوي وكباره خلال اللقاء العلاقات الخليجية اللبنانية، وبحث سبل تنميتها وتعزيزها، ومتابعة التطورات الإيجابية في لبنان، في تحقيق المزيد من الرفاه والأمن للشعب اللبناني الشقيق”.

كما ناقش الجانبان “آخر المستجدات والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.