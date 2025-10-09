Oct 9, 2025 1:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مجلس التعاون الخليجي: اتفاق غزة يجب أن يكون بداية لمسار يؤدي لحل الدولتين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o