المركزية - أصدر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، بيانا جاء فيه: "أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف" (يو 10: 11)

تلقّينا بحزنٍ عميق، نبأ انتقال قداسة البابا فرنسيس إلى حضن الآب السماوي، بعد حياةٍ كرّسها بكليّتها للمسيح يسوع وللكنيسة، ناقلًا إليها فرح الإنجيل من خلال تعاليم ومسيرة راعوية امتدّت إلى المهمّشين والفقراء والمتألّمين، وباثًّا فيها روح الانحناء نحو كلّ إنسان موجوع ومتألّم.

باسم البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وباسم البطاركة أعضاء مجلس الرئاسة: مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الانطاكي، ومار يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، ومار روفائيل بيدروس الحادي والعشرين، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، وأصحاب السيادة مطارنة الكنائس الكاثوليكية السامي احتـرامهم، وقدس الرؤساء العامين والإقليميين الجزيل احترامهم ، وحضرة الرئيسات العامات والإقليميات، الجزيل احترامهنّ،

ندعو جميع الكنائس الكاثوليكيّة في لبنان – رعايا وأديار وكنائس – إلى قرع الأجراس يوم الدّفن، بعد تحديده رسميًّا من قبل الكرسيّ الرسوليّ، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا (بتوقيت بيروت)، حدادًا على راحة نفس قداسة البابا فرنسيس، ورفع الصلوات والتضرّعات على نيّته.

كما نلتمس من كلّ كاهن كاثوليكي أن يقدّم قدّاسًا واحدًا لراحة نفس قداسته، وندعو كل مؤمن ومؤمنة، وكلّ منتسب إلى أخويّة أو حركة رسولية أو منظمة كاثوليكيّة، إلى تلاوة المسبحة الوردية على هذه النيّة.

رحم الله قداسة البابا فرنسيس، ومنحه الرّاحة الأبدية، وأرسل بروحه القدوس رأسًا جديدًا لكنيسته، ليقود مسيرتها الأرضية بثباتٍ نحو ملكوت السماء".