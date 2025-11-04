12:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مجلس الاتحاد الأوروبي يقر دفعة خامسة بقيمة 1.8 مليار دولار من برنامج الدعم المالي لأوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o