Jun 20, 2025 5:41 PMClock
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مجلس الأمن القومي الإيراني: سنمنح المتعاونين مع النظام الصهيوني فرصة حتى 1 تموز لتسليم مسيراتهم مقابل عفو

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