Aug 28, 2025 7:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع قرارا يمدد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأوّل 2026

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o