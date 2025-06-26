أقام مجلس الأعمال اللبناني في الكويت حفلا تكريميا للقائم بالأعمال في سفارة لبنان لدى دولة الكويت السيد أحمد عرفة، بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، وذلك تحت رعاية عميد السلك الدبلوماسي وسفير جمهورية طاجيكستان في الكويت الدكتور زبيد الله زبيدوف، وبحضور ممثلا عن وزارة الخارجية الكويتية مهنا المهنا. كما حضر عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية، وممثلون عن الجالية اللبنانية، بالإضافة إلى فعاليات اقتصادية واجتماعية بارزة.

وألقى رئيس مجلس الأعمال اللبناني النائب علي حسن خليل، كلمة تقديرية جاء فيها: "أخي العزيز، سعادة السفير أحمد عرفة، منذ أن تسلمتم مهامكم قائما بأعمال سفارة لبنان في دولة الكويت، كنتم نموذجا للدبلوماسية الحديثة، حيث جمعتم بين التمثيل الدبلوماسي المميز والجهود الاقتصادية والاجتماعية. لقد كنتم الوجه المضيء للدولة اللبنانية، وحامل رسالتها بأخلاقكم الرفيعة وإنسانيتكم اللافتة. شهدنا معكم محطات لا تنسى، بدءا من دعم الجالية اللبنانية بصدق، وصولا إلى إشرافكم على إعادة تأهيل مركز البعثة اللبنانية ليصبح بيتا يليق بلبنان وأبنائه. كما ستبقى حملة الكويت بدها سلامتكم‘ شاهدة على دوركم الرائد في توحيد القلوب وتعزيز اللحمة بين اللبنانيين والكويتيين في لحظة إنسانية مميزة".

وأضاف الخليل: "نودعكم اليوم من منصبكم في الكويت، لكننا لا نودعكم من قلوبنا. أنتم صوت لبنان في المحافل الدولية، كما كنتم له قلبا نابضا في الغربة. شكرا من القلب، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في مهمتكم الجديدة".

بدوره، عبر السيد عرفة عن امتنانه العميق قائلا: "أقف اليوم أمامكم مغمورا بمحبة غالية من المحبين والزملاء والأصدقاء. كل الشكر والعرفان لدولة الكويت، قيادة وشعبا، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. لقد كنت، وسأبقى، ممثلا لشعب يعتبر الكويت بلده الثاني، لا قولا بل وجدانا. ولا يسعني إلا أن أوجه تقديرا خاصا إلى الجالية اللبنانية، التي كانت خير سند ومصدر اعتزاز. كما أشكر مجلس الأعمال اللبناني، الذي كان شريكا دائماً في حملات الدعم والجهود الإنسانية.

وأضاف: "إلى عائلتي وأصدقائي، شكرا على دعمكم المستمر. أعدكم بأنني سأحمل معي هذه القيم والعلاقات في مهمتي المقبلة كممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة، لنقل صوت لبنان إلى العالم".

وأشاد الحضور ب"تميز عرفة في تمثيل لبنان وحرصه على تعزيز التعاون بين السفارة والمجتمع اللبناني في الكويت".

وقد اختتم الحفل بتقديم درع تكريمي باسم المجلس، تقديرا لمسيرته الدبلوماسية المشرفة، مع أطيب التمنيات له بالتوفيق في مهامه المقبلة.