المركزية - إستقبل وزيرالاعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة، وفدا من مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" برئاسة الدكتورة إليسار نداف والأعضاء : ريما خداج حمادة، جنان ملاط، علي قاسم وشارل سابا.



إثر اللقاء، تحدثت نداف التي شكرت الوزير مرقص على "المجهود الذي بذله خلال أشهر من أجل تعيين مجلس إدارةتلفزيون لبنان بعد سنوات من الفراغ". وقالت: "كما شكرته باسم مجلس الإدارة على "إيلائه الاولوية والأهمية الخاصة لتلفزيون لبنان، في كل لقاءاته سواء كانت محلية أم خارجية".



أضافت: "عرضنا مع الوزير مرقص لخطة عمل مجلس إدارة تلفزيون لبنان من أجل النهوض بهذه الشاشة الوطنية الجامعة التي تتخطى كل الطوائف والأحزاب كي تعود وتأخذ مكانتها في المشهد الإعلامي".



ونوهت نداف "بجهود الوزير مرقص في مختلف الصعد"، وتمنت "أن يبقى دائما، مرجعية لتلفزيون لبنان وللإعلام لأنه "الشخص المناسب الذي نلجأ إليه في كل الأمور التي تتعلق بالتلفزيون والإعلام".

مركز الأمم المتحدة للاعلام: واستقبل الوزير مرقص، القائمة بأعمال مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت سينتيا دروسي خوري ورئيسة تحرير موقع "الحوار الإقتصادي" غادة بلوط زيتون.



وأوضحت خوري انه تم عرض للنشاطات التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للإعلام بالتعاون مع برنامج "الحوار الإقتصادي".

ولفتت خوري الى انه تم دعوة الوزير مرقص، للمشاركة ورعاية الملف الإعلامي الاقتصادي الخاص الذي يتم اعداده حاليا في المركز، معلنة ان المركز يقدر " الجهود الحثيثة التي يبذلها الوزير في إعادة تنظيم قطاع الإعلام، وفق أسس تواكب مسيرة التحول نحو الإعلام الرقمي، في ظل تسارع تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وثورة الذكاء الاصطناعي التي تستدعي وضع قانون عصري ينظم أداء القطاع الإعلامي ويحافظ على حرية الكلمة الموضوعية الهادفة".

وأعربت خوري عن تقدير المركز الاعلامي " لخبرة الوزير مرقص القانونية التراكمية في ظل انتخاب مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان وإعادة بناء جسور التعاون والشراكة مع المحيط الاقليمي والدولي".

كما أشادت ب"جهود الوزير مرقص، لا سيما لجهة إقرار قانون إعلام جديد يواكب العصر".

بدورها، اعربت زيتون عن تقديرها ل"إنفتاح الوزير مرقص على التعاون وتبني أي نشاط إعلامي يخدم البلد".وأشارت إلى "أن سلسلة ندوات الحوار الإقتصادي بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام تلقي الضوء على النقلة النوعية في عملية الإصلاحات في ظل العهد الجديد".

وأشادت زيتون ب"نشاط الوزير مرقص المميز بحيث حقق في فترة وجيزة الكثير من الإنجازات بدءا من تلفزيون لبنان إلى قانون الإعلام ودفاعه عن الحريات العامة".

جمال الملا: واستقبل وزير الإعلام، مقدم برنامج بودكاست قصص على منصة "عرب كاست" جمال الملا، في إطار زيارة إعلامية تهدف إلى تعزيز الحوار الإعلامي العربي.



وخلال اللقاء،أجرى الإعلامي جمال الملا حوارا خاصا مع الوزير مرقص تناول فيه أهم الملفات والتحديات التي تعالجها الحكومة، إلى جانب قانون الإعلام الجديد ودور الإعلام في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر نشر الحوار يوم الجمعة المقبل عبر منصة "عرب كاست".