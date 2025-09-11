عقد مجلس إدارة شركة “تلفزيون لبنان” جلسته الأولى برئاسة إليسار نداف، وحضور مفوض الحكومة والمدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، والأعضاء: ريما خداج، محمد نمر، علي قاسم، شارل سابا وأمينة السر سادي فرح.

وبحث المجلس في خلال الجلسة في أبرز الملفات المتصلة بواقع الشركة والعاملين فيها.

واستهلت نداف الاجتماع، بكلمة شكرت فيها فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الحكومة نواف سلام ومعالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص ومجلس الوزراء على ثقتهم بمجلس إدارة تلفزيون لبنان، مديرة وأعضاء.

وشددت في كلمتها على “أهمية الهوية الوطنية التي يمثلها “تلفزيون لبنان”، مؤكدة أن “عمل المجلس سينطلق من الالتزام بالقوانين والأنظمة، ويرتكز على معايير الكفاءة والشفافية”.

وأكدت “ضرورة ترسيخ الموضوعية في التلفزيون بوصفه مؤسسة إعلامية وطنية جامعة لكل اللبنانيين”، مشيدة بجهود الزملاء العاملين طوال المرحلة الماضية.

وأعلنت نداف انطلاق ورشة عمل داخلية تهدف إلى رسم رؤية مستقبلية حديثة وعصرية للتلفزيون.

وأقرت الجلسة مجموعة قرارات شكلت أعمدة أساسية لانطلاق عمل المجلس في مسار تطوير التلفزيون ومعالجة القضايا المرتبطة به وبشؤونه الإدارية والموارد البشرية.