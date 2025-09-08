المركزية - زار وفد من مجلس أمناء "رؤية العوربة" ضم المدير التنفيذي نوفل ضو وجوزاف كشيشيان ونيلا ابي نادر وكمال بكاسيني رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.

وشرح الوفد مفهوم "رؤية العوربة" واهميتها في مقاربة المشاكل السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

وعرض لنشاط "رؤية العوربة" في لبنان والدول العربية وبرامج عملها للمرحلة المقبلة لا سيما المؤتمرات والندوات وورش العمل المنوي اقامتها في الاشهر المتبقية من العام ٢٠٢٥، بالتعاون والشراكة مع النقابات والجامعات والهيئات الاقتصادية والمؤسسات الاعلامية وقادة الرأي وجمعيات المجتمع المدني.

وابدى مجلس أمناء "رؤية العوربة" دعمه ومؤازرته لما تقوم به الحكومة لاستعادة سيادة لبنان الداخلية والخارجية من خلال تطبيق اتفاق الطائف والدستور ضمانا لاستعادة موقع لبنان في النظامين العربي والدولي.