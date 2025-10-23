نشر السفير الإيراني في لبنان مجتبى آماني عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمع الشهيد السيد حسن نصرالله بالراحل آية الله مصباح اليزدي، وأرفقها بتعليقٍ قال فيه:

"على مدى أكثر من ثلاثة عقود، كانت هناك علاقة عميقة روحية وفكرية وعلمية وعاطفية بين الشهيد السيد حسن نصرالله والراحل آية الله مصباح اليزدي."

ويُعدّ هذا المنشور أول تعليق دبلوماسي علني من السفير آماني بعد استشهاد السيد نصرالله، مشيراً إلى البعد الفكري والعقائدي الذي جمعه مع المرجع الإيراني الراحل آية الله محمد تقي مصباح اليزدي، أحد أبرز المفكرين في الحوزة العلمية في قم.

وحظي منشور السفير بتفاعلٍ واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون الصورة والتعليق باعتبارهما تعبيراً عن عمق العلاقة الروحية بين نصرالله والقيادات الدينية في إيران.