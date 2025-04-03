المركزية- شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى على ان "نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني بامتياز رغم ان البعض لا يقول ذلك بالعلن"، واوضح في حديث الى "صوت كل لبنان"، ان "بناء الدولة لا يتحقق إلا من خلال صون الحدود وبسط الجيش سلطته على كامل الاراضي اللبنانية ونزع أي سلاح خارج الدولة"، لافتا الى ان "أي استراتيجية دفاعية باتت من الماضي بعدما أثبتت ان لا قيمة لها وبالتالي المطلوب تسليم حزب الله سلاحه للدولة".

وعن امكان التطبيع مع اسرائيل، شدد على ان "لبنان يلتزم قرارات الجامعة العربية".

وبالنسبة إلى الاستحقاق البلدي أشار الى ان "القوات اللبنانية تقوم بالتنسيق في قضاء عاليه مع الحزب الاشتراكي والكتائب والوطنيين الأحرار"، لافتا الى أن "التحالفات تأخذ طابعا عائليا أكثر مما هو سياسي في الانتخابات البلدية".