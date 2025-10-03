المركزية - شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى على أن "مجلس النواب الجهة الصالحة لتقرير صفة العجلة لأي اقتراح قانون، وليس الرئيس نبيه بري وحده"، معتبرًا أن "بري يتصرّف كرئيس للنواب لا كرئيس للمجلس، في حين أن القرار يعود الى المجلس مجتمعًا".

ورأى في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "هناك محاولة لتهميش دور المغتربين في العملية الانتخابية، على الرغم من أنهم يشكّلون عاملا مؤثرا في التوازنات"، لافتا الى أن "القول بعدم تكافؤ الفرص في بلاد الانتشار ذريعة غير واقعية".

وردّا على "اتهامات تطال بعض الكتل النيابية بالسعي إلى تطيير الانتخابات"، قال: "دعوا مجلس النواب ينعقد، وليُطرح الاقتراح أمام النواب، وسنرى من الذي يعرقل، ومن الذي يضع شروطًا تعجيزية".

وبالنسبة الى زيارة النائب محمد رعد قصر بعبدا، اعتبر أن "هذه اللقاءات لا تُغني عن تنفيذ القرارات الحكومية التي صدرت في آب الماضي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة"، مشدداً على أن "حزب الله تأخّر كثيرًا في التزام هذه القرارات".