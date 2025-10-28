المركزية- أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متّى في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" أنّ "من يريد تطيير الانتخابات هو من يفتح المجال لنقاش قوانين جديدة قبل ستة أشهر من قانون الانتخاب، في حين أن هناك قانوناً موجوداً واقتراحاً مقدماً إلى مجلس النواب يحمل بعض التعديلات للقانون الحالي"، متّهماً "من لا يدرج الاقتراح على جدول الأعمال ليتم النقاش فيه بأنه هو من يعرقل الانتخابات".

وقال "معركتنا هي كي يلعب الاغتراب اللبناني دوره ولكن لا يمكن تحمّل أسلوب الاستنسابية والمزاجية الذي يتّبعه الرئيس نبيه بري في طريقة إدارة الجلسات، لذا المعركة أكبر من انتخابات المغتربين. نحن لا نعتبر أن تأمين نصاب جلسة مجلس النواب اليوم يعني أننا خسرنا المعركة".