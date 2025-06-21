رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى أن "الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات بدأت منذ سنوات مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني".

ولفت في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان"، إلى أن "إسرائيل بدعم دولي واضح وخاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، تستغل كل فرصة لضرب أذرع إيران في المنطقة، ولبنان كان أحد الأهداف في هذا المخطط".

وأشار إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى إيران مهلة ستين يوماً للتجاوب بشأن الملف النووي، معتبرًا أنه إذا اتخذت واشنطن قرار الدخول المباشر في الحرب، فالمشهد سيتغيّر بالكامل".

وتخوّف متى من أن "يتحوّل الهدف من الحرب الإسرائيلية إلى إسقاط النظام الإيراني، مرجّحًا في هذه الحالة أن تعمّ الفوضى في البلاد".

وعن إمكانية دخول حزب الله بالحرب، شدد متى على أن "الحزب لا يمتلك القدرة العسكرية للدخول بحرب جديدة"، لافتًا إلى أن "موقف لبنان الرسمي واضح أن لجهة عدم التدخل بالحرب وبالتالي إذا اتّخذ الحزب قرار الإسناد فليتحمّل المسؤولية الكاملة وليتصرّف كل مسؤول على حجم المرحلة الراهنة".