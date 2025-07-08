المركزية - اجتمع وفد من رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان برئاسة نسرين شاهين بعد ظهر اليوم في السراي مع مستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لنقل مطالب الرابطة.

بعد الاجتماع قالت شاهين: "بعد اعتصامنا اليوم امام السراي الحكومي والمؤتمر الصحافي الذي عقدناه، اجتمعنا مع مكتب رئيس الحكومة المنشغل بالوضع السياسي الراهن، وطرحنا القضايا الأساسية التي نواجهها. وقد أبدى مكتب الرئيس سلام تعاوناً وتفهّماً كبيرين تجاه مختلف الملفات التي تعاني منها شريحة المتعاقدين، والتي تُعد من الفئات الأكثر تهميشاً، بسبب حرماننا من المساعدة الاجتماعية ولو بالحد الأدنى.

وقد تم التجاوب من مكتب الرئيس ووعدنا بانه سيتم العمل على متابعة الملف مع الوزارة المعنية اي وزارة المالية ووضع الآليات المناسبة لإقراره.

نشكر الرئيس سلام ومكتبه على حسن الاستقبال والاستماع، ونأمل أن يتم إقرار المساعدة الاجتماعية في أقرب وقت ممكن واقرارها من مجلس الوزراء".