أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ"الجديد" أن: "الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح."



وتابع: "أخبرت الرئيس نبيه برّي بأن جلسة الجمعة ينبغي أن تكون هادئة وحوارية ومن نقطة اتفاق الجميع."

وشدد متري على أن الموفد الأميركي توم برّاك عاد إلى لبنان بلا جواب إسرائيلي وورقته سقطت والحكومة باتت في حِلّ منها.



واضاف: "أنا مع الحوار داخل المؤسسات الدستورية ومع كل أشكال الحوار الثنائي والثلاثي حتى."

وأوضح متري أن رئيس الحكومة نواف سلام لم يحمله أي استفسار من برّي، مردفا:"هو ليس بحاجة إليّ فأنا لست ساعي بريد."

وأضاف: "حزب الله والجيش والحكومة متفقون على تجنّب المواجهة والاتفاق يشمل عدم وقوع نزاع لبناني–لبناني."