Aug 30, 2025 12:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

متري: كانت هناك مباحثات لتحديد موعد زيارة الوفد السوري والزيارة كانت وشيكة لكنها لم يحدد لها موعد ولم تُعرقل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o