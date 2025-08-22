المركزية - أوضح نائب رئيس الوزراء طارق متري عبر سكاي نيوز عربية أن الحكومة طلبت التمديد لـ"اليونيفيل" سنة أخرى ولوجودهم في لبنان أهمية سياسية وليس عسكرية فقط .

ولفت متري الى أن اليونيفيل استطاعت مع الجيش خلال 16 عامُا أن تؤمن الاستقرار في الجنوب .

وأضاف :لا أعتقد أن الجيش اللبناني سيتعرض لمضايقات من الأهالي كالتي تعرضت لها "اليونيفيل ولبنان يحتاج لـ"اليونيفيل" حاليًّا لتساعد الجيش اللبناني على بسط سيطرة الدولة على أراضيها جنوب الليطاني.

كما أكد أن لبنان يحتاج لـ"اليونيفيل"ليقوم الجيش بدوره الدائم في مراقبة احترام وقف الأعمال العدائية ومراقبة "الخط الأزرق".

وفي ما خص إسرائيل، أوضح متري أن المطلوب هو موافقة إسرائيل على الورقة التي أعدها الموفد الأميركي وحتى الآن هي لم تقل إنها توافق على الورقة وقال: "سنرى ما هو الضغط الذي ستمارسه الولايات المتحدة على إسرائيل بشأن قبول الورقة الأميركية."