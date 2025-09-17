المركزية - أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري في تصريح إلى "العربية" أنّ "أعداد العائدين في ارتفاع مستمر، ومن المتوقع أن تبقى هذه الوتيرة لأشهر عدّة”، مشيرًا إلى أنّ وزارة العمل ستراجع قريبًا شروط منح إجازات العمل للسوريين، على أن يُمنح من يستوفي الشروط القانونية إقامة رسمية، بينما سيُطلب ممن لا تتوافر فيهم الشروط مغادرة لبنان وفق القوانين المرعية “من دون اللجوء إلى القوة".

وأضاف متري: "نحن نشجع عودة النازحين ونعمل على حثّها بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومة السورية"، موضحًا أنّ الهدف هو "تنظيم الوضع القانوني والإداري للوجود السوري بما يساهم في معالجة الجزء الأكبر من المشكلة"، مع إقرار صعوبة تحديد الأعداد بدقة بسبب الإقامة غير الشرعية.

وشدد على أنّ إجراءات أمنية تُتخذ لضبط الحدود من الجانبين، للحد من الدخول غير النظامي، كاشفًا أنّ وزارة العمل ستباشر مع بداية العام الجديد بتشديد ضبط إجازات العمل، ما سيجعل العملية أكثر تنظيمًا وانضباطًا "من دون احتكاكات أو عنف".