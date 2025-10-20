Oct 20, 2025 10:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

متري: خطة الجيش بشأن نزع السلاح في مرحلتها الأولى وستستكمل قريبًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o