Jun 24, 2025 10:53 AMClock
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متحدث عسكري عراقي: القوات العراقية أحبطت عدة استهدافات بالمسيّرات لمواقع تابعة للأمن العراقي

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