Jul 9, 2025 7:19 PMClock
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متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: على الصعيد الأمني الجيش اللبناني أحرز تقدمًا في نزع سلاح حزب الله في الجنوب لكن لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب

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